أمطار غزيرة بالمناطق الشرقية وجريان للأودية والشلالات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي، وام

هطلت فجر أمس أمطار غزيرة على مناطق الفجيرة وبعض المدن الشرقية بصورة متقطعة، اشتدت خلال ساعات الظهر ليستمر هطولها قرابة الأربع ساعات، متأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي التي غطت أنحاء البلاد، وسط رعود قوية ورياح باردة سادت الأجواء، وأدت إلى اندفاع السيول والأودية في المنخفضات الجبلية، لتتشكل شلالات مياه مندفعة من أعالي الجبال.

إعاقة

وتعرضت بعض الأحياء في مناطق الفجيرة إلى تجمع كميات من مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة أعاقت حركة المركبات، وسارعت البلديات بتوزيع آلياتها في أماكن تراكم المياه وسحبها، والتأكد من انسيابية الحركة المرورية فيها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. وحذّرت الجهات الأمنية الجمهور وزائري المنطقة من مخاطر الوجود في بطون الأودية أو الاقتراب من السدود وتجمعات مياه الأمطار، وتوخي الحذر أثناء التنزه، لتجنب الحوادث الخطيرة. وتركزت الأمطار الغزيرة على خورفكان والمناطق المجاورة، وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن الأمطار رغم غزارتها لم تخلف أي أضرار ولم تسجل الإحصاءات المرورية وقوع حوادث سير.