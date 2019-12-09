بدء تسلّم ترشيحات «مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم» غداً

المصدر: دبي - البيان

تبدأ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم غداً استقبال الترشيحات لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين (1441 هـ - 2020م) وذلك من خلال مراكز التحفيظ بالدولة والمعتمدة لدى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ويستمر التسجيل حتى 16 يناير 2020.

وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن هذه المسابقة المباركة التي تدخل عامها الحادي والعشرين تحظى باهتمام كبير وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم التي حرصت على أن تكون هذه المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين من حفظة كتاب الله العزيز بأفرعها الثمانية.

فروع

وفصل بو ملحه الفروع: فرع القرآن الكريم كاملاً، وفرع عشرين جزءاً، وفرع عشرة أجزاء، وفرع خمسة أجزاء للمواطنين، وفرع خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، ثم فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، ثم الفرع السابع جزء واحد وهو خاص بالمسلمين الجدد ثم الفرع الثامن وهو مخصص لأصحاب الهمم وهو حفظ جزء واحد غير محدد.

وقد جاء في بداية شروط الترشح لهذه المسابقة أن يحق للمواطنين (من الجنسين) الاشتراك فيها من دون التقيد بسن معينة ما عدا الفرع السادس الخاص بمن دون العاشرة كما حددت اللجنة سن 25 سنة لمن أراد الاشتراك من المقيمين ذكوراً وإناثاً وأن تكون لديهم إقامات سارية المفعول في الدولة كما يحق لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة بشرط أن يكونوا مقيمين في الدولة إقامة دائمة.

شروط

كما جاء في الشروط أيضاً، بحسب بو ملحة ألا يكون المشارك محفظاً أو محفظة للقرآن الكريم وألا يكون قد شارك في مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أو مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث، كذلك ألا يكون المشارك قد شارك في فرع أعلى في المسابقة الماضية كما لا يحق للمشارك المشاركة مرة أخرى في الفرع الذي شارك فيه بالمسابقة الماضية كما يحق للمشاركين المشاركة في فرع واحد فقط من فروع المسابقة.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن التصفيات المبدئية للمتقدمين ستبدأ من 25 يناير 2020 بمختلف المراكز في الدولة وتختتم في الأول من فبراير 2020.