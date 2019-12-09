«قضاء أبوظبي» تؤهّل 18 خبيراً مسجلاً أمام النيابات والمحاكم

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة الأولى من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء؛ بمشاركة 18 من الخبراء المسجلين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الدائرة نحو تعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتجويد أدائهم باعتبارهم من أعوان القضاة. بما يساهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.

وأكدت دائرة القضاء أهمية توفير التدريب المتخصص للخبراء القضائيين، موضحةً أن الخبرة القضائية هي تدبير إجرائي يلجأ إليه القاضي في كل أمر يستلزم معرفة ضرورية في الوقائع ذات الطبيعة التخصصية، حيث يعهد القاضي بمقتضى هذا التدبير وبموجب سلطته التقديرية إلى واحد أو أكثر من الاختصاصيين؛ البحث والتدقيق في الأسئلة المعروضة عليه، والتي تكون من طبيعة فنّية صرفه.

كما أشارت الدائرة إلى أهمية دور الخبرة القضائية في تحقيق العدالة من خلال توضيح نقاط فنية متخصصة بفن من الفنون أو علم من العلوم، مما قد لا يُتاح للقاضي معرفته والوقوف على دقائقه بغير هذه الخبرة، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يحد من سلطة القاضي التقديرية في الأخذ بها أو رفضها وفقاً لضوابط وشروط محدّدة.