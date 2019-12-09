شرطة دبي تؤهل 42 من مرتب عجمان للاستجابة الأولى للحالات الفورية

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، تخريج دورة الاستجابة الأولى للحالات الفورية، والتي تم تنظيمها في المدينة التدريبية في الروية لـ 42 مرتباً من القيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور العميد عبدالله أحمد الحمراني، مدير نائب القائد العام لشرطة عجمان، والعقيد مصبح سعيد الغفلي، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة، والمشاركين في الدورة.

وقال اللواء الغيثي: إن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة كل الحرص على دعم سبل التعاون وتبادل الخبرات بين كل القطاعات الأمنية والشرطية على مستوى الدولة، لتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في بلد الخير والمحبة والتسامح، ومن هذا المنطلق تم تنظيم دورة الاستجابة الأولى للحالات الفورية لعدد من مرتب شرطة عجمان، والذين تلقوا خلالها العديد من المهارات التي تؤهل رجل الأمن ليكون قادراً على التعامل مع الأحداث الفورية التي تواجهه حتى وصول الجهات المختصة.

من جانبه، توجه العميد عبدالله الحمراني، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، على تعاونها المثمر والبناء في تعزيز التعاون مع القيادات الشرطية على مستوى الدولة، وحرصها على نقل المعرفة والخبرة التي تمتلكها إلى القيادات الشرطية الأخرى، كما توجه بالشكر إلى الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ على استمرارها في تنظيم دورات الاستجابة الفورية.

وفي الختام قام اللواء الغيثي يرافقه العميد الحمراني بتوزيع الشهادات على الخريجين.