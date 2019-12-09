صفر جريمة مقلقة مجهولة في مركز شرطة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشفت شرطة رأس الخيمة عن إنجاز جديد يضاف لسلسة إنجازاتها في مجال تعزيز الأمن والأمان والسكينة العامة على مستوى الإمارة، يتمثل في الوصول لمعدل صفر جريمة مقلقة مجهولة خلال الربع الثالث من العام الجاري في مناطق اختصاص مركز شرطة الجزيرة الحمراء.

وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجهود وحرفية فرق عمل مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل الجنائية والمرورية والإدارية، التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يسهم في تحقيق رؤية وزارة الداخلية وتحقيق المؤشرات الوطنية والاستراتيجية، خاصة مؤشر الشعور بالأمن والأمان وخفض الجرائم المقلقة والحد من الجرائم وكشف مرتكبيها.

وأكد اللواء بن علوان أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تضع سلامة وأمن المواطن والمقيم والزائر والحفاظ على ممتلكاتهم على رأس هرم أولوياتها.

ومن جهته أوضح العقيد أحمد عبد الله جكة المنصوري رئيس مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، أن تحقيق هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم ومتابعة قائد عام الشرطة والجهود الجبارة والمبادرات التطويرية المبتكرة التي أطلقها المركز خلال عام 2019، في سبيل خفض نسبة الجرائم المقلقة وحماية أرواح وممتلكات الأهالي في منطقة الاختصاص.