بحث التعاون بين «دبي للأمن الإلكتروني» ومؤسسة «نداء»

المصدر: دبي - البيان

عقد مركز دبي للأمن الإلكتروني برئاسة الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة الأبحاث والابتكار، اجتماعاً في مختبر الأبحاث بجامعة دبي مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» برئاسة يوسف آل علي مدير إدارة الشؤون الفنية والتقنية، للاطلاع على مختلف المشاريع البحثية وبلورة سبل التعاون بين مركز دبي للأمن الإلكتروني و«نداء»، لدعم هذه المشاريع ومن ضمنها مشروع «الاتصال اللاسلكي الأكثر أمناً» الفائز بجائزة المركز للابتكار في بحوث أمن المعلومات، والذي يهدف للارتقاء بمعايير الاتصال اللاسلكي.

تناول الاجتماع عرضاً مفصلاً لأهداف المشروع ونموذج أنظمة الأمان للاتصالات اللاسلكية قدمه فريق جامعة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني إلى فريق مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، والتي توفر التقنيات اللاسلكية المتقدمة والموثوقة، وتقدم خدمات الاتصال الحديثة والآمنة إلى الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.