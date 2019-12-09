«إسعاف دبي» تبحث التعاون مع وفد أيرلندي

المصدر: دبي - البيان

بحث خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مع وفد أيرلندي يتقدمه وزير الدولة للتجارة والأعمال في جمهورية أيرلندا بات برين، وسفير جمهورية أيرلندا في دولة الإمارات إيدان كرونين، وعدد من المسؤولين الأيرلنديين والشركات الأيرلندية سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود والمبادرات المشتركة مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال زيارة عمل قام بها الوفد إلى المؤسسة والتقى بالمدير التنفيذي خليفة الدراي ومجموعة من كبار المسؤولين المعنيين.

أهمية التعاون

وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك وتبادل المعرفة في المجالات الطبية وخدمات الطب الطارئ والتي من شأنها تعزيز تجربة المتعامل وسعادته. واطلع الوفد أثناء زيارته على أفضل الممارسات بالمؤسسة والخدمات المتخصصة التي تقدمها للمتعاملين والجمهور من كل الجنسيات بالدولة والتي يزيد عددها على 200.