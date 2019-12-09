متابعة سير العمل في إدارة شرطة دبا بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

تفقد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، إدارة شرطة دبا ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات لعام 2019.

بدأ القائد العام جولته بتفقد الطابور العسكري لمرتب الإدارة، ثم تفقد الآليات والمركبات العسكرية، واطلع على الأجهزة المستخدمة فيها، ومن ثم قام بجولة ميدانية على أقسام الإدارة التقى خلالها بالعاملين وناقش معهم أهمية التركيز على إسعاد المتعاملين من خلال تحقيق أفضل زمن في تقديم الخدمة، وفقاً للمؤشرات المعتمدة، واطلع على نماذج مختلفة من أدلة وإجراءات العمل، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وعقد القائد العام للشرطة اجتماعاً مع العقيد سيف راشد الزحمي مدير الإدارة، ورؤساء الأقسام ومديري الأفرع، استعرض خلاله أهم إنجازات شرطة دبا وخطتها الاستراتيجية.