شرطة عجمان تعزّز التوعية المرورية عبر «تسامح بلا مخالفات»

المصدر: عجمان - البيان

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «تسامح بلا مخالفات» يتم بها توعية المخالفين من الجمهور دون مخالفتهم، ضمن سلسلة مبادراتها التوعوية لتوعية الجمهور بأهمية اتخاذ احتياطات السلامة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز أمن الطرق، بتنظيم إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع قسم الإعلام والعلاقات العامة.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: إن مبادرة «تسامح بلا مخالفات» جاءت ضمن مبادرات عام التسامح لتعكس صورة تسامح دولة الإمارات مع الجمهور، وتهدف إلى توعية المخالفين من الجمهور والمتعاملين وتحفيزهم نحو تجنب ارتكاب المخالفات المرورية.

ونظم أفراد دوريات المرور في طرق إمارة عجمان نقاطاً لتوعية السائقين المخالفين، وتوضيح المخالفات التي ارتكبوها دون تحرير مخالفات مرورية، كبادرة للتسامح معهم وإعطائهم منشورات إرشادية وتوعوية.

من جانبهم عبر السائقون والجمهور عن شكرهم لشرطة عجمان وسعادتهم بهذه المبادرة الطيبة، مؤكدين رسالة دولة الإمارات المشرّفة في التسامح، متمنين لهم مزيداً من التميز.