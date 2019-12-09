أبوظبي تنشئ مختبراً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ميلانو و«سكولا سوبوريوري سانت-آنا» (جامعة سانت-آنا للدراسات المتقدمة في مدينة بيزا الإيطالية) مؤخراً اتفاقاً لإنشاء مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الصحة في أبوظبي.

وقع الاتفاقية في مدينة ميلانو الإيطالية كل من الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، والدكتور إليو فرانزيني، رئيس جامعة ميلانو، وذلك بحضور مسؤولين من الجامعتين الإيطاليتين والدكتور ديريك وولينز، نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة والدكتور إرنستو دامياني، المدير الأول معهد الذكاء الاصطناعي في جامعة خليفة. وقد شهد الحفل أيضاً توقيع مذكرة تفاهم منفصلة للتنقل الدولي لطلبة الدكتوراه.

وسيمثل المختبر المشترك للذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة، والذي تشارك فيه أيضاً جامعة «سانت-آنا» بيزا للدراسات المتقدمة، أول مختبر متقدم في هذا المجال يعمل خارج إيطاليا. ويتوج تأسيس المختبر رحلة طويلة من التعاون بين جامعة خليفة وجامعة «سانت-آنا» بيزا، الأمر الذي سيشكل المحور الأساسي للعلاقة التعاونية بين المؤسسات التعليمية الثلاث، حيث تساهم كل منها بخبراتها المختلفة بشكل متكامل.

استراتيجية

وفي هذا الإطار، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي: تتشرف جامعة خليفة بالتعاون مع اثنتين من أهم المؤسسات التعليمية في إيطاليا. يعتبر هذا الاتفاق جزءاً من استراتيجية التعاون الدولي في الجامعة، حيث نأمل بأن تفضي هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تبادل لأعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين والطلبة بين المؤسسات الثلاث.