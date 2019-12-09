«العدل» تنظم ندوة عن حقوق الإنسان والقضاء

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس ندوة حول «حقوق الإنسان والقضاء»، حضرها عدد من أعضاء السلطة القضائية من القضاة ووكلاء النيابات الاتحادية والمحلية، إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والقضاء العسكري.

واستعرض المستشار محمد النسور رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الحقوق التي يكفلها القانون الدولي للإنسان ودور القضاء في حمايتها، وآليات إعداد تقارير حقوق الإنسان، مؤكداً ثقافة التسامح والانفتاح وقبول الآخر في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم نموذجاً عالمياً في هذا الشأن.