بلدية أبوظبي تنظم مبادرتين عن التغير المناخي و«رياضة بلا حدود»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، مبادرة عن التغير المناخي لطلاب المدارس في حديقة الباهية، بمشاركة دائرة التربية والتعليم، وهيئة البيئة، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، والتي حضرها وشارك فيها 270 طالباً من المدارس الحكومية والخاصة.

وتضمنت المبادرة جلسة حوارية حول مفاهيم التغير المناخي وورشة توعوية عن آثاره على البيئة، كما تفاعل الطلاب المشاركون في الفعالية مع عام التسامح من خلال زراعة 60 شجرة غاف في حديقة الباهية. من جهة أخرى نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثله بمركز بلدية الوثبة، فعالية (رياضة بلا حدود) في مدرسة الرواد بمنطقة النهضة، بهدف تفعيل المدارس المجتمعية، وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة ومدرسة الرواد ومستشفى نور الأهلي.