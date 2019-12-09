تدشين المرحلة الأولى من مرعى زراعة الرغل الملحي في العين

المصدر: العين - وام

دشنت بلدية منطقة العين المرحلة الأولى التجريبية لمشروع مرعى زراعة نبات الرغل الملحي - أول مرعى طبيعي في الدولة - وذلك بالشراكة مع المؤسسات المعنية في إمارة أبوظبي.

افتتح المشروع المهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية منطقة العين بالإنابة بحضور الدكتور غالب الحضرمي نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية وعدد من المسؤولين في البلدية بمنطقة العين.

وتستمر هذه التجربة لمدة ستة أشهر في منطقتين من المناطق الملحية بالقطاع الجنوبي لمنطقة العين ليتم بعدها تحويل المشروع إلى مرعى دائم بعد نجاح المرحلة الأولى منه، حيث تقوم بلدية منطقة العين حالياً بالزراعة التجريبية لستة أنواع من شتلات نبات الرغل الملحي في منطقة العراد ومنطقة الظاهرة.