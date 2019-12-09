«دائرة البلديات» تطلق تطبيق الرمز البريدي للاسترشاد إلى المواقع المقصودة

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة البلديات والنقل تطبيق الرمز البريدي الذي طُوِّرَ لمساعدة المستخدمين للاسترشاد إلى المواقع المقصودة بكفاءة وفعالية، تسهم في اختصار المسافات والوقت ضمن منظومة العنونة والإرشاد المكاني الموحدة، التي طورتها الدائرة بترقيم المباني وتسمية الشوارع في مختلف أرجاء الإمارة، بأسماء وأرقام فريدة، تعزيزاً لجودة الحياة في إمارة أبوظبي وتسهيلاً للوصول إلى أي وجهة فيها.

وتسعى الدائرة من خلال تفعيل تطبيق الرمز البريدي في إمارة أبوظبي إلى وضع آلية سهلة الاستخدام بين يدي سُكان الإمارة وزوارها، تُمكنهم من البحث عن عناوين وجهاتهم باستخدام الرمز البريدي الذي تم تطويره وفق أفضل المعايير المعمول بها على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث تم إجراء مقارنات معيارية مع عدد من النظم المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وأستراليا وغيرها من الدول الأخرى التي أثبت فيها النظام فعاليته.

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وصرح فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، على هامش إطلاق النظام الجديد أنه تم استحداث الرمز البريدي بالتنسيق مع مجموعة بريد الإمارات بهدف دعم الخدمات اللوجستية والتنقل بين مناطق الإمارة، وقد أولت كفاءة الخدمات اهتماماً كبيراً كأولوية ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات على مستوى الإمارة.

وأوضح أن النظام الجديد قد تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع بريد الإمارات، وصمم ضمن نظام ارتكز على التقسيمات الإدارية والجغرافية، بما يسهل ويخفض زمن تقديم الخدمات البريدية للوصول إلى العنوان.

من جهته أشار، عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة إلى أن تطبيق الرمز البريدي في إمارة أبوظبي يشكل عاملاً أساسياً للارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية وتسريع عمليات التوصيل، الأمر الذي يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة.