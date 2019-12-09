برعاية محمد بن راشد.. المنتدى الاستراتيجي يرصد اليوم تحولات العقد القادم

المصدر: دبي ــ البيان

لمشاهدة "المنتدى الاستراتيجي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

تنطلق في دبي اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعمال الدورة الثانية عشرة من «المنتدى الاستراتيجي العربي»، بمشاركة مجموعة من المسؤولين الدوليين والخبراء الاستراتيجيين العالميين.

وتحمل نسخة هذا العام من المنتدى أهمية خاصة نظراً لانعقادها تحت عنوان «استشراف العقد القادم 2020 -2030» بهدف استشراف السنوات العشر المقبلة بأكملها وتأثيرات أحداثها على العلاقات الدولية في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها.

وبالتزامن مع انطلاق أعماله يصدر المنتدى الاستراتيجي العربي 3 تقارير بعناوين «العالم في 2030- اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات» و«11 سؤالاً للعقد القادم» و«المسجد والدولة: كيف يرى العرب العقد المقبل».

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس المنتدى، أن المنتدى يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخاصة باستشراف المستقبل على أسس علمية دقيقة للمساهمة في صناعته.

لمتابعة التفاصيل اقرأ: