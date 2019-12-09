ملتقى يناقش أفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية الحكومية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، الملتقى التاسع لنادي الموارد البشرية خلال العام 2019، بعنوان «عالم جديد.. مهارات جديدة»، وذلك بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية لحكومة أبوظبي، حيث استضافت آبو أمين رئيس فريق الاستراتيجية والتحول في شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، وعدداً من أعضاء فريق التسويق الرقمي في الشركة.

وناقش الملتقى تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية الحكومية، وتشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية التي تتبناها حكومة أبوظبي، والتي من شأنها تمكين رأسمالها البشري، وتعزيز رصيد الدولة إقليمياً ودولياً في مجال العمل الحكومي.

وحضر الملتقى الذي عقد في إمارة أبوظبي الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وحسن الحوسني مدير عام هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالإنابة، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأكثر من 500 من منتسبي النادي، وموظفي الحكومة الاتحادية وموظفي حكومة أبوظبي.

تنفيذ

وأوضح الدكتور عبدالرحمن العور أن هذا هو الملتقى الثاني لنادي الموارد البشرية، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، حيث يأتي عقده تنفيذاً لتوصيات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تقوم فكرتها على توسيع نطاق نادي الموارد البشرية ليغطي جميع إمارات الدولة؛ لتحقيق أكبر فائدة للمهتمين والمختصين بالموارد البشرية. وأشاد بمستوى التعاون القائم بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهيئة الموارد البشرية لحكومة أبوظبي.

الرقمنة

وقال حسن الحوسني، مدير عام هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالإنابة: «إننا من خلال هذا الملتقى الدوري نسعى للتعاون والتنسيق والتأكيد على صياغة رؤى واستراتيجيات متطورة قادرة على دعم التوجهات العالمية في مجالات عدة، حيث نشهد يومياً تطورات مذهلة في مجالات عملنا وعلينا جميعاً التعامل معها بآليات العصر الحديث، ولعل أبرز تلك التطورات هو استخدام التكنولوجيا الرقمية من أجل بناء عالم جديد ومهارات جديدة، والعمل مع الشركاء من أجل تطوير المهارات البشرية للتعامل مع العالم الرقمي والذي أصبح يمثل حاجة ملحّة للجهات والمؤسسات الحكومية والموظفين».

ضيف

استعرض ضيف الملتقى آبو أمين رئيس فريق الاستراتيجية والتحول في شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط» نتائج دراسة أجرتها، مؤخراً، إحدى المؤسسات العالمية حول تداعيات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الحديثة على المؤسسات والشركات، وطبيعة الوظائف المطلوبة، مشيراً إلى أن 55% من الموظفين الذين شملتهم الدراسة يشعرون بالقلق حيال مستقبلهم الوظيفي.