«طرق دبي» تجرب استخدام اللوحات الذكية لرصد الاختناقات المرورية

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة ريفايفر أوتو لتجارة إكسسوارات السيارات (المكتب الإقليمي لشركة ريفايفر أوتو الأمريكية)، يتم بمقتضاها التعاون في تنفيذ تجربة استخدام تقنية اللوحات الذكية للمركبات التي تُعنى برصد الاختناقات المرورية وغيرها من المزايا التكنولوجية بمجال الترخيص وأمن وسلامة الطريق.

وقع المذكرة - في المبنى الرئيس للهيئة - كل من عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، وباتريك الينجويلام مدير عام ونائب أول لرئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط، بحضور عدد من المعنيين من الجانبين. وقال آل علي: إن هذه اللوحات الذكية سوف يجري تطبيقها بشكل تجريبي في دبي، وإنها سوف تحدث تغيراً نوعياً في مفهوم الطرق والبنية التحتية التكنولوجية للمواصلات، من خلال لعب دور كبير في ربط العديد من الأنظمة والتقنيات الحديثة.

من جانبه، قال الينجويلام: "نفتخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات، وإن مذكرة التفاهم خطوة تجعل دبي أول مدينة في العالم تبادر بالتحول الرقمي لعمليات ترخيص المركبات بأكملها، وإنشاء الأساس لمنصة مركبات متصلة رقمياً، مما يتيح لسائقي السيارات الوصول إلى قائمة غير مسبوقة ومتنامية من الخدمات والحلول.