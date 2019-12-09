بحث تعزيز التعاون مع ليتوانيا في النقل البري والبحري

المصدر: أبوظبي - وام

بحث معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، خلال استقباله في مكتبه بأبوظبي أمس، أدميناس باغدوناس سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في القطاعين البري والبحري، والاستفادة من أفضل الممارسات بين الجانبين ومناقشة مسودة مذكرة تفاهم ثنائية في النقل البري والبحري بين البلدين.

واستعرض النعيمي خلال اللقاء المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تنفذها الهيئة في إطار دورها التنظيمي والرقابي لقطاع النقل البري والبحري تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تشكل خارطة طريق لاستراتيجية الهيئة ومبادراتها الطموحة.