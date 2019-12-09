خيرية الشارقة توفد 80 من أصحاب الهمم إلى العمرة

المصدر: الشارقة - وام

أوفدت جمعية الشارقة الخيرية أولى حملاتها ضمن مشروع «تيسير العمرة» إلى الأراضي المقدسة بصحبة 80 شخصاً من أصحاب الهمم المنتسبين إلى نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، والتي تأتي ضمن مبادرات الجمعية لليوم الوطني الـ 48، وبهدف إدخال البهجة والسرور إلى المستفيدين من هذه الحملة، ما يعكس حجم التعاون في تنمية العمل الخيري بين الجمعية والنادي.

وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، إن الجمعية سيرت أول وفودها لمشروع «تيسير العمرة» المقرر تنفيذه في أكثر من وفد على فترات متباينة تضم المعاقين والعمال والأسر المتعففة، وكذلك مرضى السرطان.

وأعرب عن شكره للمتبرعين الذين أسهموا في تمكين الجمعية من تنفيذ هذه الحملة.