المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد مجلس الوزراء قرار ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية يسهم بتوفير إطار تشريعي يساعد على تعزيز الصحة العامة في المجتمع، من خلال ضبط الخدمات المقدمة في هذه المراكز وتحسينها، وتفادي أي ممارسات خاطئة، وتحديد معايير الجودة والسلامة لآلية تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية لضمان تقديم الخدمات بشكلٍ آمن وجودة عالية من أجل حماية المتبرعين والمستفيدين.

وأضاف معاليه: «ويؤكد قرار مجلس الوزراء حرص الدولة على مواكبة أحدث المعايير الصحية الدولية وتوفير منظومة تشريعية متطورة، بهدف حوكمة القطاع الصحي والارتقاء به إلى أفضل المستويات العالمية في التشريعات الصحية، بما يتوافق مع التحولات الكبرى التي تشهدها الدولة بما يتوافق مع أهداف رؤية الإمارات 2021».

وأضاف: «وستقوم الوزارة بمتابعة الامتثال لقرار مجلس الوزراء حول ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية، من ناحية شروط تسجيل وترخيص المنشآت، والتفتيش والتدقيق، والشروط التنظيمية والتشغيلية ».