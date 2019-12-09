كوادر نسائية مواطنة تدير مركز عمليات «دلسكو» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

افتتحت «دلسكو»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات الحلول المتكاملة على المستويين المحلي والإقليمي، مركز عملياتها الجديد في إمارة رأس الخيمة بحضور منى وليد القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التوطين في الوزارة. وستتم إدارة مركز «دلسكو» للعمل عن بعد من قبل فريق عمل متكامل يضم 30 من الكوادر النسائية المواطنة، ليصل إجمالي عدد المواطنين في الشركة إلى 48 موظفاً في مختلف الإدارات والأقسام.

ويأتي تعيين الطاقم الجديد من الكوادر النسائية الإماراتية لإدارة عمليات المركز في إمارة رأس الخيمة تجسيداً لمساهمة الشركة في دعم ملف التوطين في الدولة وتقديراً لكفاءتهن وقدراتهن على إدارة أنشطة العمليات والخدمات بما يحقق توجهات الشركة الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة في الإمارة والدولة.

وبهذه المناسبة، أقامت دلسكو فعالية خاصة حضرها إلى جانب منى وليد كل من ديفيد ستوكتون الرئيس التـــنفيذي لدلسكو وعـــدد من قيادات الشركة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة «دلسكو» وسعيها المستمر إلى توسيع مظلة خدماتها لتشمل كل إمارات الدولة، فضلاً عن توفير حلول الموارد البشرية والقوى العاملة لقطاع الخدمات اللوجستية.