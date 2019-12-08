الطقس المتوقع في الإمارات غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وغائما أحيانا على بعض المناطق يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط الأمطار خاصة شمالا وشرقا وبعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 38 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب.

البحر في الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحيانا مع السحب الركامية.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والمد الثاني عند الساعة 00:07 .. والجزر الأول عند الساعة 17:58 والجزر الثاني عند الساعة 04:59 .

ويكون الموج في بحر عمان متوسطا يضطرب أحيانا مع السحب الركامية.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة20:48 المد الثاني عند الساعة 07:34 .. والجزر الاول عند الساعة 14:01 والجزر الثاني عند الساعة 02:14 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

مدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 85 35

دبي 28 20 85 30

الشارقة 27 17 85 35

عجمان 28 18 80 30

أم القيوين 27 16 85 40

رأس الخيمة 26 15 80 35

الفجيرة 26 20 80 40

العين 27 18 85 40

ليوا 29 16 90 30

الرويس 26 21 75 45

السلع 25 21 80 40

دلما 28 21 70 35

طنب الكبرى 26 19 85 40

طنب الصغرى 26 19 85 40

أبو موسى 26 19 85 40 .