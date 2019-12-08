تواصل هطول الأمطار على الفجيرة وخورفكان والساحل الشرقي

المصدر: وام

تواصل هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مدينة الفجيرة وخورفكان ومناطق الساحل الشرقي للإمارات اليوم رافقها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتركزت الأمطار الغزيرة على خورفكان والمناطق المجاورة لها ما أدى إلى جريان بعض الشعاب في حين تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مدن ومناطق الساحل الشرقي ما أسهم في جريان عدد من الأودية و الشعاب الجبلية.

و أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن الأمطار رغم غزارتها لم تخلف أي أضرار و لم تسجل الإحصاءات المرورية وقوع حوادث سير.