مندوب الدولة الدائم بجنيف: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للشباب وتعمل على تمكينهم

المصدر: وام

أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف أن حكومة الإمارات تولي اهتماما كبيرا للشباب و تمكينهم من أجل تحمل المسؤوليات و الابتكار و المساهمة في رفاهية المجتمع.

و نوه الزعابي في كلمة له خلال مؤتمر " محاكاة منظومة الأمم المتحدة " الذي ترعاه بعثة الدولة في جنيف إلى سعي دولة الإمارات إلى تعزيز القيم الراسخة في مجتمع الشباب إلى جانب تعزيز شعورهم بالانتماء والتفاني في خدمة الوطن.

وعبر عن فخره بتعيين وزيرة دولة لشؤون الشباب في العام 2016 وتأسيس الهيئة الاتحادية للشباب في العام 2018 التي تهدف إلى تطوير مراكز في جميع أنحاء البلاد تكون حاضنة للأفكار الإبداعية الشبابية.

وأكد على حرص منظومة الأمم المتحدة الكبير على إشراك الشباب في أنشطتها وبرامجها، وتعزيز حقوقهم وتطلعاتهم.

و عبر الزعبي في ختام كلمته عن أمله في أن يزود هذا المؤتمر الشباب بالمهارات اللازمة لفهم اسلوب عمل المجتمع الدولي وأهدافه النبيلة.