قائد القوات البرية وقائد الجيش الأمريكي الثالث يشهدان انطلاقة التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 12"

المصدر: وام

شهد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية والفريق تيري فيريل قائد الجيش الأمريكي الثالث انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 12 " بين القوات البرية والجيش الأمريكي الذي انطلق على أرض الامارات اليوم ويستمر عدة أسابيع.

ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين وذلك تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويأتي تمرين "الاتحاد الحديدي" ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكي لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة اليوم.

واستكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك بعد أن اكتمل وصول القوات الأمريكية المشاركة في التمرين والذي يعد الأبرز في المنطقة والأكبر مشاركة من قبل الجانبين.