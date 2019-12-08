"الخارجية" تدعو المواطنين الإماراتيين في لندن إلى أخذ الحيطة والحذر

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المسافرين والمتواجدين في لندن في ظل ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب ارتداء الساعات والمقتنيات الثمينة التي تلفت الانتباه في لأماكن العامة.

وأشارت الوزارة في بيان لها أنها تتابع مجريات الأمور عبر سفارة الدولة في المملكة المتحدة، بعد تكرار وقوع الجرائم والحوادث الأليمة التي يتعرض لها المواطنون الخليجيون في بعض الأماكن العامة.

وتنصح الوزارة المواطنين في لندن بالتنسيق مع السفارة بشأن أي مخاوف أمنية، وتدعوهم إلى الاتصال بالسفارة على الرقم: 00442075811281

للحصول على المساعدة، في حال التعرض لأي تهديدات تمس بأمنهم وسلامتهم.