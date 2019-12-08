مجلس الوزراء يعتمد مبادرة وطنية لتعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي اعتمد خلاله مبادرة وطنية للتسامح تهدف لمواءمة سياسات الدولة وبيئة العمل وكافة الإجراءات مع كون الإمارات حاضنة عالمية للتسامح.

كما خرج سموه اليوم الدفعة الأولى من خبراء التسامح من مواطني الدولة عن طريق المعهد الدولي للتسامح التابع لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

كما كلّف سموه، معالي عبدالرحمن العويس رئاسة الهيئة العامة للرياضة، واعتمد إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي للإشراف على تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة.