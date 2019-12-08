"صفر" جريمة مقلقة مجهولة في مركز شرطة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة_البيان

كشفت شرطة رأس الخيمة عن إنجاز جديد يضاف لسلسة انجازاتها في مجال تعزيز الأمن والأمان والسكينة العامة على مستوى الإمارة، يتمثل في الوصول لمعدل صفر جريمة مقلقة مجهولة خلال الربع الثالث من العام الجاري في مناطق اختصاص مركز شرطة الجزيرة الحمراء.



وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بجهود وحرفية فرق عمل مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل الجنائية والمرورية والإدارية التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز الذي يسهم في تحقيق رؤية وزارة الداخلية وتحقيق المؤشرات الوطنية والإستراتيجية خاصة مؤشر الشعور بالأمن والأمان وخفض الجرائم المقلقة والحد من الجرائم وكشف مرتكبيها.



وأكد النعيمي، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تضع سلامة وأمن المواطن والمقيم والزائر والحفاظ على ممتلكاتهم على رأس هرم أولوياتها وهو ما يدفع بتعزيز جهودها في هذا الجانب والسهر على أمنهم وأمانهم، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارات المعنية على مدار الساعة وعلى طوال العام لنشر الطمأنينة وتعزيز ثقة الجمهور وكافة شرائح المجتمع بالشرطة من خلال الوصول إلى مجتمع آمن خال من الجرائم.



ومن جهته أوضح العقيد أحمد عبد الله جكه المنصوري رئيس مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل أن تحقيق هذا الانجاز ما كان ليتحقق لولا دعم ومتابعة قائد عام الشرطة والجهود الجبارة والمبادرات التطويرية المبتكرة التي أطلقها المركز خلال عام 2019، في سبيل خفض نسبة الجرائم المقلقة وحماية أرواح وممتلكات الأهالي في منطقة الاختصاص.



ولفت إلى أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق نسبة صفر جريمة مقلقة مجهولة خلال الربع الثالث من العام الحالي، كان إطلاق المركز مبادرة " مجتمع آمن " التي هدفت لخفض الجرائم المقلقة والظواهر الإجرامية، والتي تضمنت عملية تحليل البلاغات الجنائية ورصد الأسلوب الإجرامي، ثم تسيير دوريات أمنية متخصصة بصورة دائمة في المناطق السكنية والصناعية والنقاط الساخنة من خلا الشراكة والدعم من قبل فرق عمل إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المختصة في الإمارة، خاصة إزالة الأشجار والعوائق التي من الممكن أن تشكل ساترا لمرتكبي الجرائم.



وأضاف رئيس مركز الجزيرة الحمراء الشامل أن المركز نفذ العديد من المبادرات التوعوية والمحاضرات التثقيفية خاصة لعمال المصانع في منطقة الاختصاص تضمنت باقة متنوعة من النصائح والإرشادات التي تحميهم من الوقوع في الجرائم والسقوط في شرك عمليات النصب الهاتفية وحثهم على تأمين متعلقاتهم الشخصية وعدم تركها عرضة للسرقة، مشيرا إلى مضي المركز قدما في تعزيز جهوده لتحقيق المزيد من مثل هذه النجاحات التي تعزز من مستوى الأمن والأمان.