"الطوارئ والأزمات" تصدر دليلا للحالات الطارئة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعمل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني على تعزيز ثقافة تعامل الجهور في الحالات الطارئة، حيث أصدرت اليوم دليلا توعويا شعاره "الاستعداد هو الخطوة الأهم نحو الحماية".

يشمل الدليل معلومات شاملة في كيفية التصرف أثناء الأزمات، والذي يتضمن ست محاور رئيسية وهي مواجهة الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار، وكيفية مواجهة طوارئ الحرب، وفي الإسعافات الأولية، والسلامة من الحرائق، والحماية من الأعمال التخريبية، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.