انطلاق فعاليات معرض «أجري سكيب» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» أعمال الدورة الثالثة للمعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج «أجري سكيب»، الذي يستهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي والاستثمارات الزراعية في الخارج.

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ويقام المعرض الذي يقتصر حضوره على المدعوين فقط، بموجب شراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث يستضيف مجموعة من صناع القرار رفيعي المستوى، بينهم وزيرا خارجية جنوب أفريقيا والإكوادور، بالإضافة إلى العديد من المعنيين بالاستثمار الزراعي في بلدانهم. ويطرح المعرض الذي يستمر يومين أصولاً وأراضي زراعية متاحة للاستثمار الخارجي قيمتها 10 مليارات درهم في 22 دولة، وسيحظى بمشاركة 50 عارضاً و300 مستثمر من 37 بلداً، إلى جانب استضافة أجنحة وطنية لعدد من البلدان، منها جنوب أفريقيا وصربيا ومولدوفا وبيلاروس والإكوادور وكازاخستان وطاجكستان وأوزبكستان.

وبالإضافة إلى اللقاءات الثنائية وفرص التواصل وورش العمل، سيدشّن معرض «أجري سكيب» 2019 منطقة التكنولوجيا الزراعية «أجتك»، بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تعرض نحو 15 ابتكاراً زراعياً في مرحلة الفكرة أو التجربة بهدف مساعدة المبتكرين على إيجاد مستثمرين لتسويق المنتجات تجارياً.