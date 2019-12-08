رئيس «طيران الإمارات» يطلع على خدمات مركز الشرطة الذكي

المصدر: دبي - البيان

زار تيم كلارك رئيس شركة «طيران الإمارات»، مركز الشرطة الذكي الثاني (SPS) في منطقة لامير بالجميرا، الذي دشنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ليقدم إلى مرتادي المنطقة كل الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

واستمع تيم كلارك بحضور العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وعادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، والمهندسة سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي، الذي جاء تدشينه انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي.

واطلع تيم كلارك على الخدمات التي يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية والمقدمة، وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز، الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

ويوفر مركز الشرطة الذكي في منطقة لامير مجموعة من الخدمات الجنائية منها «إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك عبر التواصل المباشر بالفيديو كونفرنس مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته ليوقعه.

كما يوفر المركز خدمات جنائية منها: خدمة عين الشرطة، والشكاوى العمالية، والإبلاغ عن شيك مرتجع، والتواصل مع الضحية، وأمن المساكن، وجرائم الإتجار بالبشر.