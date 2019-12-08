شرطة عجمان تُسعد موظفيها عبر «شكراً لكم»

المصدر: عجمان - البيان

نفذ فريق السعادة والإيجابية في بيئة العمل بالقيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «شكراً لكم» بهدف إسعاد موظفي القيادة وتحفيزهم، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال المقدم عبد الله علوان نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان ورئيس فريق السعادة والإيجابية إن المبادرة جاءت لبث السعادة والإيجابية في نفوس الموظفين مع بداية الدوام الرسمي، وحثهم على الإخلاص في العمل. نفذ المبادرة فريق السعادة والإيجابية في بيئة العمل مع بداية الدوام الرسمي واستقبلوا الموظفين على البوابة الرئيسية بالترحيب والثناء، وقدموا لهم بطاقات تحمل عبارات سعادة وإيجابية وهدايا لتحفيزهم متمنين لهم إجازة سعيدة.