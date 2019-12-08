المباشرة بتنفيذ قرار حاكم الشارقة بتوفير 4400 منحة سكنية

المصدر: الشارقة- البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعلنت عن استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة لتنفيذ قرار سموه بتوفير 4400 منحة سكنية، والانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد، والذي أعلن عنه صاحب السمو حاكم الشارقة خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري للإمارة مكرمة من سموه للمواطنين.

وفي هذا السياق أكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تحرص دائماً على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية في الإمارة، حيث باشرت منذ صدور القرار بوضع الخطط اللازمة للمساهمة في إنجاز المشروع بوقته المحدد، والذي يعتبر مكرمة من مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة، التي لا تنتهي حرصاً منه على تحقيق الاستقرار الأسري وبناء أسرة قوية متماسكة باعتبار أن البيت هو أساس هذا الاستقرار، كما يحرص سموه على متابعة جميع القضايا وتوفير جميع متطلبات العيش الكريم لمواطني الإمارة، وتلبية جميع احتياجاتهم من خلال متابعته الدائمة لها.

سعادة

وأشار الطريفي إلى أن توفير 4400 منحة سكنية يسهم إسهاماً كبيراً في رفع العبء عن كاهل الأسر المواطنة، والتي تسعى دائماً لتأمين المسكن أحد أهم احتياجات العيش بسعادة وهناء واستقرار، فهذه المبادرة التنموية تدخل السعادة والبهجة والفرحة على قلوب المواطنين، وتسهم في تخفيف أعباء الحياة عنهم كون السكن يحتاج إلى المال والوقت والجهد، ولذا ستعمل جميع الجهات ضمن منظومة عمل متكاملة، تتكامل فيها جميع الأدوار كل حسب اختصاصه للانتهاء من هذا المشروع، وستوفر البلدية جميع متطلبات واحتياجات إنجازه من خلال قطاع الهندسة والمباني، وجميع الإدارات المعنية الأخرى.

وأوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة أنه سيقوم بمتابعة أدوار البلدية بالدقة اللازمة وبجميع التفاصيل وتوجيه جميع الإدارات المعنية بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجازه وبسرعة قياسية، وسيتم الإشراف على جميع المراحل ضمن دور البلدية.

تنسيق

من جانبه أوضح المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني في بلدية مدينة الشارقة أن البلدية وضعت مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة قيد التنفيذ مباشرة، وقامت على الفور بالتنسيق مع دائرة الإسكان للبدء في وضع الخطط اللازمة وتصميم مخططات المشروع الضخم واختيار النظام الإنشائي المناسب، الذي يحقق الكفاءة والريادة وسرعة الإنجاز ثم تجهيز الكادر المناسب للإشراف على حسن تنفيذ المشروع والحرص على سهولة الإجراءات وضمان مستوى الجودة وتقديم كل الخدمات الهندسية من البلدية لإنجازه بالوقت المناسب، والذي حدده صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن قطاع الهندسة والمباني سيبذل قصارى جهده ويستنفر طاقاته للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الكبير من خلال توفير جميع الإمكانات والدراسات اللازمة، بما يحقق توفير مساكن ضمن أرقى وأفضل المعايير العالمية التي يعتمدها القطاع ومتابعة سير المشروع بجميع مراحله والتأكد من سير جميع متطلباته وفق الخطة.