«تدوير» يعالج 716.2 ألف طن من النفايات في أبوظبي خلال أكتوبر الماضي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أعلن «تدوير» مركز إدارة النفايات في أبوظبي، أن إجمالي كمية النفايات التي تم جمعها ومعالجتها خلال أكتوبر الماضي، في نطاق مدينة أبوظبي والمناطق التابعة لها، عبر عقودها التشغيلية، بلغت 716.289 طناً، منها 92.187 طناً من النفايات البلدية الصلبة، في حين بلغ إجمالي كمية النفايات الصناعية والتجارية 431.262 طناً. وأشارت إحصاءات «تدوير»، الصادرة مؤخراً، إلى أن كمية النفايات الخضراء بلغت 32.902 طناً، في حين بلغ إجمالي مخلفات المسالخ التي تم جمعها 756 طناً.وفي إطار جهود «تدوير» للحفاظ على المظهر العام لإمارة أبوظبي، جمع المركز ونقل 175.741 طناً من نفايات البناء والهدم، و121 طناً من نفايات الإطارات المستعملة، خلال شهر أكتوبر الماضي، عبر عقودها التشغيلية.

الأمن البيولوجي

وسعياً لتأكيد دورها في دعم الأمن البيولوجي قامت «تدوير» بمعالجة 585 طناً من النفايات الخطيرة، كما قامت «تدوير» بمعالجة 424 طناً من النفايات البلاستيكية، و303 أطنان من مخلفات الورق والكرتون، دعماً لجهودها الدؤوبة في معالجة الملوثات البيئية والحد من تأثيراتها السلبية.

ومن جهته قال المهندس عبد المحسن الكثيري، رئيس فريق دعم الاستثمار في قطاع النفايات بمركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، في تصريحات خاصة الـ«البيان» أن المركز يسعى بشكل مستدام في تفعيل خدمات إدارة النفايات بمعايير عالمية، وأول جهة حكومية في العالم توظف هذه المبادرة بالشراكة مع مؤسسة الاعتماد الأخضر للأعمال GBCI لتكون «تدوير» مرجعاً لكل الشركات، حيث يعتزم المركز في المرحلة الأولى بدء تنفيذ العملية على نطاق المجمعات التجارية والفنادق، وتشجيع هذه القطاعات على الفرز الصحيح للنفايات من المصدر، والدعوة لتضافر الجهود والسعي الحثيث للتقليل التدريجي من النفايات على مدار 3 سنوات، للوصول إلى الهدف النهائي، وهو أن تكون إمارة أبوظبي خالية من النفايات.

استراتيجيات مستدامة

وأكد الكثيري أن «تدوير» تسعى لتحقيق إدارة متكاملة للنفايات عبر الاستثمار الأمثل للأصول والموارد البشرية المتخصصة، والحلول التكنولوجية ذات المستوى العالمي، وأشار إلى أن الجهود الحثيثة والمتواصلة للمركز لخفض إنتاج النفايات إلى الحدّ الأدنى، مستمرة من خلال تشجيع مؤسسات القطاع الخاص نحو تبني مبدأ «صفر نفايات» كاستراتيجية لتحويل أسلوب معالجة النفايات بشكل كامل بعيداً عن الحلول القائمة على عدم استعادة النفايات، حيث يوجد في أبوظبي حوالي 4000 جهة منتجة للنفايات.

ويخصص مركز «تدوير» يومياً أكثر من 4 آلاف عامل في مناطق الإمارة كافة، لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة، إضافة إلى توفير آليات حديثة من معدات جمع للنفايات وغسيل للحاويات، وتقديم خدمات الكنس الآلي للطرق، بما يضمن التعامل مع النفايات بفعالية، والحفاظ على المظهر العام، وبما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تعزيز جودة الحياة لسكان الإمارة.

ويقوم مقدمو الخدمات البيئية المتعاقدون مع «تدوير» بجمع ونقل النفايات من مناطق تقديم الخدمات في إمارة أبوظبي، ونقلها إلى منشآت «تدوير»، والتي تقوم بمعالجتها وإعادة تدويرها.