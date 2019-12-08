80 موظفاً يحصلون على «دبلوم كهرباء دبي للعمل التطوعي»

المصدر: دبي - البيان

حصل 80 موظفاً وموظفة على «دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي»، بالتعاون مع جامعة أميتي في دبي، واحتفلت الهيئة بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يتم الاحتفال به في الخامس من ديسمبر في كل عام، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور نارايانان راماشاندران، نائب رئيس جامعة «أميتي»، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وعدد من مسؤولي فعاليات المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى مسؤولي الهيئة.

في كلمته خلال حفل التخرج، تقدم الطاير بالشكر للدكتور راماشاندران وأعضاء هيئة التدريس في جامعة أميتي، وأثنى على تعاونهم مع الهيئة، مشيداً بحرصهم على تقديم البرنامج التدريبي لدبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي وفق أعلى المعايير العالمية، إذ اجتاز كل متدرب 32 ساعة تدريبية بإجمالي 2,560 ساعة.

وأشار الطاير إلى أن الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على دبلوم التطوع يكتسب طابعاً خاصاً في «عام التسامح» في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بحجم الإقبال على الالتحاق بدبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي، إذ تقدم 217 من موظفي الهيئة للالتحاق بالبرنامج لدى الإعلان عنه، وتم قبول 80 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة وفق المعايير التي حددتها اللجنة المختصة.

برنامج

وأضاف: «أطلقت الهيئة هذا البرنامج التدريبي الرائد ضمن استراتيجيتها المتكاملة للعمل التطوعي في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة فثقافة التطوع متأصلة في نسيج المجتمع الإماراتي، ويمثل العمل التطوعي نهجاً حضارياً ينطلق من مرتكزات وثوابت دولة الإمارات والقيم النبيلة التي رسّخها المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات لتخفيف معاناة الإنسان أينما كان بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه، التزاماً بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة.

ونسعى من خلال دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي إلى تعزيز قدرات المنتسبين في مختلف جوانب العمل التطوعي وتأهيلهم لإدارة البرامج التطوعية محلياً وعالمياً، إضافة إلى إعدادهم ليكونوا مدربين ضمن برنامج الهيئة لتدريب القيادات التطوعية، في إطار القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي الذي يهدف إلى وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين، إضافة إلى تنمية المسؤولية الاجتماعية وغرس ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع».

نهج راسخ

من جهته، قال الدكتور فجاهات حسين، الرئيس التنفيذي في مجموعة «أميتي للتعليم»: «النهج الذي تتبعه هيئة كهرباء ومياه دبي في رد الجميل للمجتمع مثير للإعجاب ومصدر إلهام للجميع، إذ نجحت الهيئة في دمج خدمة المجتمع في جميع جوانب ثقافة العمل المؤسسي.

ونحن فخورون بالإسهام في هذه المبادرة من خلال مركز التدريب في جامعة أميتي، إذ وضع أعضاء هيئة التدريس مواد دراسية وموضوعات مخصصة لبرنامج دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوع، مع الأخذ في الاعتبار المهارات الأساسية التي قد يحتاج إليها المتطوعون خلال معرض إكسبو 2020 دبي، ونتطلع إلى العمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي في برامج التدريب القادمة التي ستركز على تطوير المهارات الشخصية والمهنية للموظفين».