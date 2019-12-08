شرطة رأس الخيمة تطلع على أفضل ممارسات المدن الرقمية الآمنة في لندن

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قام وفد مشترك من شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة، برئاسة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بالمشاركة في فعاليات معرض الأمن الدولي المنعقد في لندن، يرافقه جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، والعميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية، وميسون الذهب مدير عام هيئة الموارد العامة بالإنابة وعدد من كبار ضباط شرطة رأس الخيمة وموظفي هيئة الموارد العامة. تأتي الزيارة، للاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال المدن الرقمية الآمنة، لتحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن والأمان من خلال الاستثمار في التقنيات الرقمية الحديثة، حيث اطلع الوفد على أهم الحلول والخدمات الرقمية للمدن الآمنة، وأحدث البرامج التقنية المتطورة، التي تقدمها الجهات والقطاعات المشاركة في المعرض الدولي بلندن.

كما زار الوفد المشارك مجمع القيادة المركزية في شرطة «متروبوليتان» في العاصمة البريطانية، واطلع على أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية والاستراتيجية المطبقة في إدارة المدن الآمنة، من خلال غرفة القيادة والسيطرة في القيادة المركزية، كما اطلع على آليات التخطيط الاستراتيجي الحديث للبنية التحتية المستدامة، التي تعمل من خلالها الشرطة البريطانية في إدارة المدن الآمنة واستراتيجيات التطوير المستقبلية لمفهوم الأمن الرقمي، ودعم المشاريع الأمنية مثل أحدث التقنيات في مجال أنظمة حماية ووقاية المجتمع، التي تحقق الاستدامة لمشروع حماية ومشاريع أنظمة السلامة والوقاية.