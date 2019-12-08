انطلاق منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع غداً بمشاركة دولية

المصدر: دبي-البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غداً فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وشركة إعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع «PMI»، وتقام الدورة السادسة من المنتدى تحت شعار (تنوع الثقافات)، وسيتخلل الحدث تكريم الفائزين في جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع.

وسيناقش المنتدى عدداً من المواضيع المتعلقة بالقيادة الاستشرافية، والتنوع الاقتصادي، ومستقبل التنقل، كما يسلط الضوء على محور (دبي أرض المواهب)، ويستعرض التجارب الفائزة في جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، ومواصفات مدير مشروع الألفية، والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، والتفكير التصميمي في إدارة المشاريع المرنة، إلى جانب مواضيع إدارة المشاريع في الفعاليات الضخمة، وفي مجال الموارد البشرية، والمشاريع الهجينة، وإدارة المشاريع عن بعد، ومشاريع إدارة الأصول، وسوف تقام على هامش المنتدى دورات تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع المرنة، وإدارة الفوائد، والذكاء الاصطناعي، وإدارة مشاريع التكنولوجيا الحديثة، وإدارة وحوكمة المشاريع المؤسسية.

متحدثون عالميون

وتستقطب الدورة السادسة من المنتدى متحدثين محليين وعالميين وأبرزهم، سونيل براشارا الرئيس التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في جمهورية مصر العربية، وسعيد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وفهد العماري المدير العام لإدارة المشاريع في شركة أرامكو السعودية، ولورنس باتل رئيسة مجلس إدارة الهيئة المستقلة للنقل في باريس للتنمية، وهاري برودمان الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة بروا جلوبال بارتنرز، ومطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وإرين ماير المؤلفة الأمريكية والأستاذة الجامعية في كلية إنسياد للأعمال، وجون كويل المتحدث الرئيس حول التفكير التصميمي والابتكار، وغيرهم من المتحدثين من داخل الدولة وخارجها.

ورحب مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالمشاركين والحضور في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمنتدى تحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكداً أن المؤتمر سجل في دوراته الخمس الماضية نجاحاً كبيراً من حيث حجم الحضور، والمتحدثين العالميين الذين استضافهم، والمواضيع التي ناقشها، حيث تجاوز عدد الحضور في دوراته السابقة 8000 مشارك.

حلقة وصل

وقال: تعد إدارة المشاريع أداة فعالة في إدارة الأعمال التقنية والإدارية والتجارية وتنظيمها بهدف تحقيق الرؤى وتنفيذ الخطط الاستراتيجية في مؤسسات القطاعين العام والخاص، لأنها تساعد على تحقيق الأهداف التنظيمية للمؤسسات، ويتطلب هذا الدور وجود نظام مؤسسي لإدارة المشاريع وبرامج ومحافظ المشاريع، وكذلك كفاءات مؤهلة في إدارة المشاريع مثل مدير برامج، ومدير مشاريع، ومدير مكاتب إدارة مشاريع، تتمتع بالمهارة والريادة والدور القيادي بما يساهم بشكل فعال في بناء بيئة متكاملة لإدارة المشاريع تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف ومواكبة المتغيرات المحلية والعالمية، مؤكداً أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أصبح منصة رائدة إقليمياً وعالمياً، وذلك لما يتمتع به الشركاء المنظمون والمتحدثون العالميون من معارف وخبرات تمتد لسنين طِوال في مجال إدارة المشاريع، كما تعد دبي مثالاً حياً على ذلك حيث إن مشاريعها العملاقة المبتكرة، أكسبتها سمعة عالمية وحولتها إلى مركز تجاري واستثماري وسياحي عالمي جاذب.

حرص

وأضاف: يأتي تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في إطار حرص مدينة دبي على لعب دور محوري في ريادة مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات، وكذلك أن تكون حلقة وصل تساهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة وضمن مختلف المجالات انطلاقاً من كونها مدينة عربية الانتماء عالمية الطابع والتوجه، مؤكداً أن المنتدى نجح في ترسيخ مكانته باعتباره منصة عالمية يجري من خلالها طرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع، بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى حقق في دوراته الخمس الماضية نجاحاً كبيراً من حيث الحضور من المتخصصين والمهتمين بإدارة المشاريع، والمتحدثين العالميين الذين استضافهم، والمواضيع التي جرت مناقشتها، مشيراً إلى أن الدورة الخامسة للمنتدى شهدت تنظيم (42) جلسة توزعت على (6) كلمات رئيسة و(7) دورات تدريبية متخصصة و(3) حلقات نقاشية و(24) جلسة متزامنة وجلستين مغلقتين، وبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام أكثر من (2000) مشارك من رواد الفكر في مجال إدارة المشاريع في المنطقة والعالم.

أربع فئات

سيشهد حفل منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تكريم الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، والتي تهدف لاكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة والتدريب على مهارات إدارة المشـاريع.

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تتضمن الجائزة أربع فئات: الأولى (المؤسسات) وتضم ثلاث جوائز وهي الفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع، والفكرة المبتكرة في إدارة البرامج، والفكرة المبتكرة في إدارة محافظ المشاريع، والفئة الثانية هي (الأفراد) وتضم جائزتي أفضل مدير مشروع مبتكر، وأفضل مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر، والفئة الثالثة في (الفرق) وتضم جائزة واحدة وهي الفريق المبتكر، والرابعة هي الفئة (الأكاديمية) وتشمل جائزتي البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع، والإدارة المبتكرة للمشاريع (الفئة الأكاديمية).