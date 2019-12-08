البابا فرنسيس: الإمارات نموذج في إرساء التسامح والتعايش والسلام

المصدر: الفاتيكان - وام

أشاد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بنهج دولة الإمارات في تعزيز وإرساء قيم التسامح والتعايش والسلام.

وأكد البابا فرنسيس خلال استقباله بالفاتيكان وفداً من دولة الإمارات ضم أعضاء من سفارتها في مدريد وبرنامج «التسامح والتعايش» بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن لديه ذكريات طيبة خلال زيارته الدولة في فبراير الماضي.. وقال إن دولة الإمارات تعد نموذجاً جيداً للتعايش والتآخي الإنساني وتمثل نقطة التقاء بين الحضارات والثقافات المتنوعة.

وأعرب عن أمله نشر وتأصيل ثقافة السلام والتسامح والتعايش في العالم ومد جسور التواصل بين الأديان والثقافات المختلفة.

شكر

من جهتهم قدم أعضاء وفد الدولة شكرهم لقداسة البابا على استضافته لهم ونقلت سارة المهري رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية في سفارة الإمارات في مدريد لقداسة البابا خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وتطرقت إلى الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال تعزيز قيم التسامح والجهود التي تقوم بها المؤسسات الإماراتية في نشر وتعزيز الحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.