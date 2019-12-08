انطلاق سيال الشرق الأوسط 2019 غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كشفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بصفتها الجهة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للتمور بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن استعدادهم لإطلاق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الرائد بالتزامن مع الدورة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط 2019، وذلك في الفترة الممتدة من 9 ولغاية 11 ديسمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويُعدّ المعرض المتخصّص بطرح جميع أنواع التمور المعرض الحصري والوحيد من نوعه الذي يروّج للتمور، وأحد أ هم محاور التركيز الرئيسية في معرض سيال الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن ينطلق بدعم من وزارة شؤون الرئاسة وإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

دعم

وصرّح الدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، من وزارة شؤون الرئاسة: «يتابع معرض أبوظبي الدولي للتمور في نسخته لهذا العام مسيرته الناجحة ودوره المحوري في تسليط الضوء على أهمية التمور وتعزيز تجارة التمور من خلال توفير الدعم لكبار المستوردين وأبرز المشترين، كما يشكّل المعرض فرصةً مثاليةً للتواصل واللقاء بين الموردين ومزوّدي التمور من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة».