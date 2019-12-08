1400 مشارك في دورة قرآنية لـ«دار البر»

المصدر: دبي - البيان

قدم الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، المدرس في المسجد النبوي الشريف، دورة علمية متخصصة في شرح كتاب (فوائد مستنبطة من قصة يوسف، عليه السلام)، لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بمشاركة وحضور عدد كبير من الجنسين.

تناولت الدورة القرآنية التي تنظمها جمعية دار البر، حيثيات ومسار قصة النبي يوسف في القرآن الكريم، والحكم والدروس والعبر المستقاة منها، في ضوء الكتاب، الذي تدور حوله الدورة، فيما قدم المحاضر شرحاً وتعليقاً وافيين حول الكتاب.

شارك في الدورة، التي احتضنها جامع مردف الكبير، بمنطقة مردف في دبي، 1400 شخص، من بينهم نحو 700 من الرجال، مقابل 300 سيدة، بجانب 400 متابع عبر البث المباشر، 300 منهم عبر البث المرئي، و100 عبر البث الصوتي. واستمرت الدورة يومين متعاقبين، توزعت على 7 ساعات علمية.