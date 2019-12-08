سعيد بن طحنون يحضر أفراح الشامسي والنعيمي والعرياني والعامري

المصدر: العين - وام

حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال - الذي أقامته عائلة خميس الشامسي بقاعة الخبيصي للأفراح بالعين - بمناسبة زفاف نجلها «سالم» إلى كريمة محمد النعيمي.

كما حضر حفل الاستقبال - الذي أقامته عائلة نهيل العرياني بقاعة الظاهر للأفراح بالعين - بمناسبة زفاف نجليها «مطر» إلى كريمة محمد العرياني وأحمد إلى كريمة سيف النعيمي. وحضر الحفل الذي أقامته عائلة بلاع العامري بمناسبة زفاف نجلها» محمد «إلى كريمة طهميمه بن عطى العامري وذلك بمنزل والد العروس بالخالدية - العين. كما حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال - الذي أقامته عائلة حمد وقاش محمد العامري وعائلة حمد سعيد حمد الراشدي بقاعة الهيلي للأفراح بالعين - بمناسبة زفاف نجليهم عيسى إلى كريمة حمد العامري و«سيف» إلى كريمة حمد النعيمي.