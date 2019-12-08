«خيرية الشارقة» توفر 3200 مشروع إنتاجي خلال 5 سنوات

المصدر: الشارقة - وام

يمثل مشروع الأيادي المنتجة الذي أطلقته جمعية الشارقة الخيرية واحداً من المشاريع الرائدة التي أثمرت عشرات المشاريع الإنتاجية المتنوعة التي تم منحها للفقراء والمحتاجين مستحقي المساعدة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتحويلهم لفئات وأسر منتجة.

وأوضح محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات أن الإدارة من خلال مكاتبها في الدول التي تشملها أعمال الجمعية تمكنت منذ 2015 وحتى منتصف العام الجاري من توفير 3200 مشروع إنتاجي بمثابة فرصة عمل شملت توزيع 1440 ماكينة خياطة على السيدات العاملات بحرفة التطريز و149 محلاً لبيع الفواكه والخضروات والملابس، وكذلك توزيع 316 عربة على العاملين بحرفة السياقة من المحتاجين، وكذلك 85 دراجة هوائية ونارية و151 محلاً صغيراً و26 محل بقالة وإنشاء 18 مصنعاً صغيراً لإنتاج الحلويات و68 مطعماً و10 مطاحن حبوب و114 عربة و61 محلاً تجارياً.

كما شملت المشاريع توفير 47 مزرعة للدواجن وتوفير 30 مشروعاً لتربية المواشي وتوفير أدوات الصيد على العاملين بحرفة الصيد.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تم دعمها من قبل متبرعي الجمعية وتوفيرها للمحتاجين كل وفق ما يناسبه، ومنها مشاريع البقالة ومحلات بيع الفواكه وصيد الأسماك ومحلات بيع الأسمدة والحبوب الزراعية، وكذلك تربية المواشي وفلاحة الأراضي الزراعية إلى جانب بيع الأسماك والدراجة النارية وعربات النقل.

وأضاف: إن نهج جمعية الشارقة الخيرية ورؤيتها يركز على تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.