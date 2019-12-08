"بلدية مدينة أبوظبي": إنجاز عمليات الربط الإلكتروني مع 1000 شريك استراتيجي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت بلدية مدينة أبوظبي أنها أنجزت حتى الآن عمليات الربط الإلكتروني مع 1000 شريك استراتيجي، ضمن إطار مشروعها الشامل في مجال التحول الرقمي واستبدال المراسلات التقليدية بالمراسلات الإلكترونية المتكاملة.

ضمن هذا الإطار كانت إدارة السجلات والأرشفة المركزية في بلدية مدينة أبوظبي قد أعلنت عن وقف استلام أي مراسلات ورقية من الشركاء الاستراتيجيين ابتداءً من يوم الأحد 4 أغسطس 2019، وذلك تجسيداً لمبادرة «بلدية بلا ورق»، والتي بدأت في شهر مارس، وتحقيقاً لمعايير الاستدامة، حيث أتاحت أمام الجهات جميعها إمكانية التراسل رقمياً عبر الرابط (ADM.CENTRALREGISTRY@ADM.GOV.AE ).

وأوضحت أن خطوة الربط إلكترونياً مع الشركاء تأتي تجسيداً لرؤية حكومة أبوظبي، بشأن تطبيق مشروع التحوّل الرقمي، وضمن حرص دائرة البلديات والنقل على توطيد علاقات الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف الارتقاء بخدماتها وتحسين طبيعة وآلية الإجراءات، والوصول إلى تحقيق رسالتها وأهدافها بما يتوافق مع توجيهات الحكومة الرشيدة وتطلعات أفراد المجتمع.