إنجاز 18.3 مبنى جديداً في دبي يومياً

المصدر: دبي - وائل نعيم

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة بلغ 5513 مبنى جديداً، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بمعدل 18.37 مبنى جديداً يومياً، و551.3 مبنى جديداً شهرياً.

وبحسب البيانات تصدرت الفلل الاستثمارية قائمة المباني المنجزة بواقع 3106 فيلات بنسبة 56.4%، وبلغ عدد الفلل الخاصة 1586 فيلا بنسبة 28.8 %.

واستحوذت المباني الطوابق على نسبة 5% بواقع 276 مبنى، ثم مباني النسب الطابقية التي بلغ عددها 247 مبنى بنسبة 4.5%، تلاها مباني المنشآت العامة والبالغ عددها 173 مبنى بنسبة 3.1%، فيما بلغ عدد المباني الصناعية 124 مبنى بنسبة 2.2 %.

وسجل مارس الماضي أعلى معدل للمباني المنجزة في دبي بواقع 990 مبنى، فيما سجل شهر سبتمبر أقل معدل للمباني المنجزة بواقع 333 مبنى.