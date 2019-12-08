بلحيف النعيمي: الحكومة تسعى لإسعاد المواطنين

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن قرار إعفاء المتعسرين من سداد الاستحقاقات السكنية، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يأتي في إطار سعي الحكومة الرشيدة لإسعاد المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة.وقال معاليه: «إن قرار الإعفاء ما هو إلا ترجمة لروح التلاحم المجتمعي الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة»، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد تناغم القيادة مع آمال الشعب، والتلمّس الدقيق لاحتياجاتهم التي تحقق السعادة لهم.

وأضاف: «أن حكومة الإمارات واعية بتطلعات شعبها، وحريصة على تحقيق جودة الحياة من خلال مبادرات ملموسة تتضامن مع احتياجات الشعب، ويأتي تحديد هذه الفئات في الإعفاء من منطلق دراسة شاملة للفئات التي لا يمكنها استكمال دفع الاستحقاقات، لأننا نؤمن في برنامج الشيخ زايد للإسكان بأن الاستقرار والسعادة لا يتحققان بالحصول على المسكن فقط، بل يتعدى ذلك في تبني نمط حياة تتوافر فيه مقومات الحياة الكريمة».