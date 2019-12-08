راشد بن حمدان بن راشد يحضر أفراح المدني والملا

المصدر: دبي - وام

حضر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور أبو بكر عبدالرحمن شافعي المدني بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة خالد محمد صالح الملا.

كما حضر الحفل الذي أقيم أول أمس بقاعة مكتوم في المركز التجاري العالمي بدبي معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالى الفريق ضاحى خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وعدد كبير من الأعيان وكبار الشخصيات ورجال الأعمال وبعض السفراء وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء وتخلل الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وفقرات منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.