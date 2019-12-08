«الإمارات للطاقة النووية» تنظم «منتدى تبادل المعرفة»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «منتدى تبادل المعرفة»، بحضور مجموعة واسعة من ممثلي الهيئات الحكومية في الدولة، للتعريف بأحدث التجارب في مجال إدارة استمرارية الأعمال ضمن قطاع الطاقة النووية والآليات التي يمكن من خلالها تطبيق التجارب المميزة في القطاعات الأخرى.

وجاء المنتدى في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وجهودها المتواصلة في دعم اقتصاد المعرفة في الدولة حيث تم خلال المنتدى إتاحة الفرصة لمجموعة واسعة من الشركاء لتبادل الآراء حول نظم إدارة استمرارية الأعمال والاطلاع على تجارب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المميزة في تصميم أنظمة تعمل وفقاً لمبادئ إدارة استمرارية الأعمال في قطاع الطاقة النووية السلمية.

ومنذ تأسيسها تبذل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جهوداً كبيرة في وضع الخطط والبرامج، بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، وهو ما جعل البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم.