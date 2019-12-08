«صحة دبي» توقّع 3 مذكرات تفاهم مع الهند

المصدر: دبي - البيان

اختتم وفد هيئة الصحة بدبي، برئاسة معالي حميد القطامي المدير العام للهيئة، زيارته الرسمية للهند، التي شملت ولايات ومدن (كيرالا، وبنغالور، ومومباي)، حيث استهدفت الزيارة تسويق الواجهة الصحية لمدينة دبي، وتجربتها النوعية في الرعاية الصحية المتكاملة، وما تتسم به المدينة العالمية من مناخ مميز باعث على الحياة المتجددة، وتوقيع 3 مذكرات تفاهم وبناء مجموعة من الشراكات مع كبرى المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.

كما استهدفت الزيارة، التي استمرت طوال الأسبوع الماضي، الاطلاع على أنظمة الرعاية الصحية في مجموعة المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في الهند، وبحث سبل التعاون وبناء الشراكات، بما يخدم توجهات هيئة الصحة بدبي وأهدافها، ومجمل مشروعاتها، وخاصة المتصلة بنقل وزراعة الأعضاء، وأمراض السرطان، والخلايا الجذعية، وأمراض وغسيل الكلى، والتقنيات الحديثة، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية.

فكر القائد

حرص الوفد برئاسة معالي القطامي، على إهداء القيادات الصحية وكبار المسؤولين في المؤسسات والشركات الكبرى ذات العلاقة، نسخة من كتابي (رؤيتي، وقصتي)، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتعرف إلى جوانب من فكر سموه الملهم، ورؤيته السديدة، وقصة نجاح دبي وتجربتها الاستثنائية.

وقال أيضاً: إن الموقع الجغرافي الفريد لمدينة دبي، عزز كثيراً المكانة العالمية للمدينة، وفي جعلها الوجهة المميزة للاستثمارات في القطاع الصحي، موضحاً أن الهيئة تقدر دور القطاع الصحي الخاص، وتعده شريكاً استراتيجياً لها في كل مراحل التطوير.

مذكرات تفاهم

في ذات السياق تكللت الزيارة الرسمية للوفد- بعد مناقشات مكثفة- مع القيادات الصحية وكبار المسؤولين في الهند في القطاع الصحي (الحكومي والخاص)، بإبرام 3 مذكرات تفاهم بين الهيئة والمؤسسات الصحية الكبرى هناك.

جاء أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي وقعها معالي حميد القطامي: اتفاقية الهيئة التي أبرمتها مع مؤسسة VPS Healthcare، والتي وقعها عن المؤسسة الدكتور شمشير فيليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لــ VPS Healthcare، وكذلك مذكرة التفاهم مع مستشفى كوكيلابين دهيروبائي أمباني ومعهد البحوث الطبية، والتي وقعها الدكتور سانتوش شيتي الرئيس التنفيذي للمستشفى، إضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى مع مجموعة مستشفيات أبولو، والتي وقعها سانتوش ماراثي، مدير العمليات في المجموعة.

تجربة ملهمة

أكد معالي حميد القطامي خلال المقابلات، التي أجراها وطرح فيها ملامح من استراتيجية تطوير القطاع الصحي في دبي وأهدافها، أن مدينة دبي لها تجربتها الصحية المقترنة بمستوى الرفاهية والسعادة الذي تتسم به المدينة العالمية، وأن الهيئة تسعى للتعرف إلى التجارب الناجحة المتقدمة.