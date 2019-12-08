«الصحة» تعرّف بشروط اعتماد مرافق تدريب أطباء الامتياز

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مركز التدريب والتطوير التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة تعريفية للمستشفيات الخاصة والجامعات الطبية في الدولة لشرح شروط وضوابط اعتمادهم كمرافق تدريبية لتدريب أطباء الامتياز حديثي التخرج، ليكونوا ممارسين عامين مدربين، ومؤهلين للقيام بدورهم في تقديم الرعاية الصحية، وذلك في إطار مبادرات الوزارة لتعزيز الدور المنشود من مستشفيات القطاع الخاص والجامعات الطبية في تطوير القطاع الصحي في الدولة.وحضر الورشة التعريفية مديرو المستشفيات ومسؤولي التدريب في كل من مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، مستشفى الجامعة بالشارقة، مستشفى الشرق للرعاية الصحية، مستشفى مدكير، مستشفى زليخة بالشارقة، جامعة الخليج الطبية، مستشفى الزهراء، مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان.

متطلبات

واستعرض صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير في كلمته متطلبات الأجندة الوطنية في المجال الصحي، وأوضح أن الهدف من الورشة التعريفية هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمستشفيات التعليمية، لتحقيق المستهدفات الحكومية لتطوير الخدمات الصحية في جميع المجالات.