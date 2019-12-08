"الصحة" تعلن عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في ديسمبر، والذي يضم أكثر من 26 طبيباً من نخبة الاستشاريين القادمين من 7 مستشفيات أمريكية، و6 أوروبية، و4 عربية، و3 آسيوية، تم استقدامهم إلى 10 مستشفيات تابعة للوزارة، لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى وفق أحدث الممارسات العالمية. ويستفيد من خدمات برنامج الأطباء الزائرين لشهر نوفمبر 2019، المرضى المراجعون في عدة مستشفيات تابعة للوزارة، 3 مستشفيات في الشارقة، هي القاسمي وخورفكان والقاسمي للنساء والولادة والأطفال، بالإضافة لمستشفيات عبيدالله وصقر برأس الخيمة، ومستشفيات الفجيرة ومسافي ودبا بالفجيرة. ومستشفى الأمل والكويت بدبي.

21 تخصصاً

وتشمل مجالات تخصصات الاستشاريين، طب العيون، طب التخدير وعلاج الألم، أمراض القلب التداخلية للأطفال، أمراض الحساسية والمناعة للأطفال، جراحة السمنة، طب عيون الأطفال، طب أمراض الكلى، أمراض الطب النفسي (الإدمان)، طب العيون (جراحة إعتام عدسة العين والشبكية)، أمراض القلب للأطفال، أمراض الرئة، طب الطوارئ، أمراض النساء والولادة (الجراحات الروبوتية) وغيرها.